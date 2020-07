Braunschweig

Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig im DFB-Pokal gegen Hertha

26.07.2020, 20:18 Uhr | dpa

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Hertha BSC. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Das Duell zwischen den beiden Traditionsclubs ist eines der spannendsten in der ersten Runde, die vom 11. bis zum 14. September ausgetragen wird.

Die Eintracht ist einer der wenigen Vereine, die ihren Gegner schon kennen. Da viele Landespokale wegen der Corona-Krise noch nicht zu Ende gespielt werden konnten, blieben bei der Auslosung in Köln mit DFB-Präsident Fritz Keller noch viele Paarungen offen. So weiß Werder Bremen bislang nur, dass es zum Pokalsieger des Thüringer Verbandes geht. Infrage kommen noch FSV Martinroda, FSV Wacker Nordhausen und der FC Carl Zeiss Jena.

Der VfL Wolfsburg muss beim Landespokalsieger aus Brandenburg antreten, möglich sind noch FSV Luckenwalde, Union Fürstenwalde, Grün-Weiß Lübben oder der SV Babelsberg. Der VfL Osnabrück trifft entweder auf den SV Todesfelde oder auf den VfB Lübeck. Die Sieger der Landespokale werden am 22. August ermittelt.

Wie Braunschweig kennt dagegen auch Hannover 96 schon seinen Gegner. Die Niedersachsen treffen auf die Würzburger Kickers, die in die Zweite Liga aufgestiegen sind.