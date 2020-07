Ilmenau

Betrunkener in Ilmenau attackiert Passanten und Polizisten

26.07.2020, 20:27 Uhr | dpa

Ein betrunkener Mann hat am Samstagabend in der Ilmenauer Innenstadt auf mehrere Passanten eingeschlagen. Auch auf die am Samstagabend herbeigerufene Polizei ging der 34-Jährige los und verletzte zwei Beamtinnen, wie die Polizei in Gotha am Sonntag berichtete. Eine der Frauen wurde so schwer verletzt, dass sie nicht mehr dienstfähig war. Die Passanten wurden leicht verletzt. Bei einer Durchsuchung wurde außerdem ein Messer aufgefunden, das der Mann nicht führen durfte. Die restliche Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen mehrfacher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.