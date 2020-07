Potsdam

Hälfte der Ausbildungsplätze in Brandenburg noch unbesetzt

27.07.2020, 02:51 Uhr | dpa

Wenige Wochen vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres ist nach Angaben des Landeswirtschaftsministeriums etwa die Hälfte der gut 12 000 betrieblichen Ausbildungsplätze in Brandenburg noch nicht besetzt. Daher wollen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), die Bundesagentur für Arbeit, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Unternehmensverbände und Kammern auf einer Pressekonferenz am Montag (10.00 Uhr) gemeinsam für eine Ausbildung in Brandenburg werben.

Durch die Coronakrise mussten im Frühjahr viele Beratungstermine und Ausbildungsmessen gestrichen werden. Die Beteiligten bieten daher nun verstärkt Beratungstermine für künftige Auszubildende an, auch mit Online-Angeboten.