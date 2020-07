Kamenz

Weniger Kinder und Jugendliche in Sachsen adoptiert

27.07.2020, 09:08 Uhr | dpa

In Sachsen sind 2019 im Vergleich zum Vorjahr weniger Kinder und Jugendliche adoptiert worden. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 217 Adoptionen, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte. Demnach wurden 38 Kinder und Jugendliche weniger adoptiert als noch 2018. Fast drei Viertel der Adoptierten war jünger als sechs Jahre. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen wurde vom Stiefvater oder der Stiefmutter angenommen. Ende 2019 waren 192 Kinder und Jugendliche in der sogenannten Adoptionspflege - der Probezeit für potenzielle neue Eltern.