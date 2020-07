Rudolstadt

Tatverdächtige nach Explosion in Rudolstadt ermittelt

27.07.2020, 10:58 Uhr | dpa

Bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit einer Explosion in Rudolstadt haben Polizisten Gegenstände zur Herstellung von Sprengkörpern sichergestellt. Die Beamten durchsuchten mehrere Gebäude und Wohnungen im Bereich Rudolstadt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Maßnahmen seien ergriffen worden, nachdem drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren als Tatverdächtige ermittelt worden waren. Nach den Durchsuchungen sei der Älteste des Trios einer Ermittlungsrichterin vorgeführt worden. Diese habe gegen Auflagen den zuvor erlassenen Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen zur Explosion dauerten an.

Am 12. Juli waren durch einen explodierenden Gegenstand fünf Scheiben an zwei Häusern auf dem Markt in Rudolstadt beschädigt worden. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 1000 Euro.