Katar will sich für Olympische Spiele 2032 bewerben

27.07.2020, 12:12 Uhr | dpa

Das arabische Golfemirat Katar will sich um die Austragung der Olympischen Spiele 2032 bewerben - und könnte damit ein Gegenkandidat der Rhein-Ruhr-Region werden. Katar habe einen offiziellen Brief an das Internationale Olympische Komitee (IOC) geschrieben, um das Interesse an einer Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele ab 2032 zu bekunden, teilte Katars Nationales Olympisches Komitee am Montag mit.

Katar wäre damit ein möglicher Gegenkandidat einer deutschen Bewerbung um die Spiele. Derzeit positioniert sich die Rhein-Ruhr-Region für die Sommerspiele 2032. Als besonders aussichtsreichster Interessent gilt Brisbane/Australien. Auch Indien hat bereits Interesse an einer Austragung angemeldet.

"Niemals zuvor haben Olympische Spiele im Nahen Osten stattgefunden", hieß es in der Mitteilung des NOK von Katar. "Seit vielen Jahren ist der Sport ein entscheidender Faktor für die Entwicklung unserer Nation." Das reiche Golfemirat ist Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Im vergangenen Jahr wurde bereits die Leichtathletik-WM in Katar ausgetragen. Die Veranstaltung hatte 2019 international viel Kritik hervorgerufen angesichts des anfangs leeren Stadions und der hohen Temperaturen, die die Wettbewerbe der Geher und Marathonläufer beeinträchtigt hatten.