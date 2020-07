Schwerin

Glawe: Testpflicht wegen wachsender Corona-Zahlen notwendig

27.07.2020, 19:50 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat die angekündigte Testpflicht von Rückkehrern aus Risikogebieten "auch aufgrund der bundesweit wachsenden Zahlen" als notwendig bezeichnet. "Auf diese Weise lassen sich Infektionen möglicherweise noch rechtzeitig erkennen", sagte Glawe am Montag. Es bestehe die Chance, Infektionsketten nachzuvollziehen und auch Dritte vor einer potenziellen Ansteckung mit dem Virus zu schützen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Montag angekündigt, eine entsprechende Pflicht anordnen zu wollen. Die Tests sollen für die Reisenden kostenfrei sein. Der Bundesgesundheitsminister und die Ressortchefs der Bundesländer hatten am Freitag zunächst nur beschlossen, dass sich alle Reisenden aus Risikogebieten bei der Rückkehr kostenlos auf das Virus testen lassen können - aber nicht müssen. Dies ändert sich nun.

Grundlage der Testpflicht ist demnach eine Regelung des Infektionsschutzgesetzes. Sie bezieht sich auf eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, die der Bundestag für Corona festgestellt hatte. Die entsprechende Verordnung soll voraussichtlich in der kommenden Woche in Kraft treten.

Welche Staaten als Risikogebiete mit einer erhöhten Infektionsgefahr gelten, legt die Bundesregierung mit dem Robert Koch-Institut (RKI) in einer Liste fest. Zentrales Kriterium ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gegeben hat.