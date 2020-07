Schwerin

2020 bereits mehr Fahrräder in Schwerin gestohlen als 2019

27.07.2020, 19:50 Uhr | dpa

In Schwerin sind in den bisherigen Monaten des Jahres bereits mehr Fahrräder gestohlen worden als im gesamten Vorjahr. 2020 wurden bislang 269 Räder gestohlen, im Vorjahr waren es insgesamt 210, wie die Polizei am Montag mitteilte. Oft seien die Fahrräder nicht oder nur unzureichend gesichert. Ein Täterkreis lasse sich nur schwer bestimmen. Die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer an Fahrraddiebstählen aus.