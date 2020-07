Magdeburg

40 000 Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

27.07.2020, 19:55 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg ist ein Sachschaden von rund 40 000 Euro entstanden. Der Brand war am Montagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache im Schlafzimmer der Wohnung in der siebten Etage ausgebrochen. Die Familie sowie die Nachbarn konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Wohnung den Angaben zufolge derzeit unbewohnbar. Die dort lebende Familie kommt vorübergehend in einer Notunterkunft unter. Auch die Familie in der darunter liegenden Wohnung kann aufgrund des durchgesickerten Löschwassers vorerst nicht dort bleiben. Genauere Angaben zu den Bewohnern machte die Feuerwehr zunächst nicht.