Schwerin

Kabinett berät über Bundesratsinitiative zu Kinderstationen

28.07.2020, 01:12 Uhr | dpa

Die Schweriner Landesregierung berät am heutigen Dienstag über den Start einer Bundesratsinitiative zur besseren Finanzierung von Kinder- und Jugendstationen in deutschen Krankenhäusern. Seit Jahren hätten diese vor allem im ländlichen Raum finanzielle Schwierigkeiten, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Fallpauschalen, mit denen Kliniken ihre Behandlungsfälle vergütet bekommen, hätten sich in diesem Bereich nicht bewährt. Ein besseres Finanzierungssystem sei nötig, damit die klinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen sichergestellt werden könne.

Kinder- und Jugendstationen in deutschen Krankenhäusern gelten als Kostenfaktor. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt bereits vor Engpässen bei der medizinischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Die Zahl der Betten in den Kinderabteilungen der deutschen Krankenhäuser gehe seit mehr als 20 Jahren stetig zurück.

Hintergrund der aktuellen Debatte ist die umstrittene Schließung der Kinderstation am Asklepios-Krankenhaus in Parchim im vergangenen Jahr. Der Klinikkonzern hatte Ärztemangel als Grund angegeben und den Vorwurf zurückgewiesen, die Station aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus geschlossen zu haben.