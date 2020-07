Ballenstedt

Feuer in Gummiwerk in Ballenstedt gelöscht

28.07.2020, 07:50 Uhr | dpa

Knapp zwei Tage nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Gummiwerk in Ballenstedt (Landkreis Harz) ist der Brand gelöscht. "Glücklicherweise haben die Umstände gut mitgespielt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen. Gegen 5.30 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen. Der Brand war am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Gelände des Werkes ausgebrochen. Zwischen zwei Lagerhallen gelagertes Gummi in Form von Reifen, Gummiresten und Förderbändern stand in Flammen. Bis zu 1000 Quadratmeter Fläche waren zwischenzeitlich betroffen. Auch angrenzende Gebäude wurden an den Außenfassaden in Mitleidenschaft gezogen. Eine genaue Schadenshöhe war am Morgen noch unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr sind umfangreiche Aufräumarbeiten notwendig. "Es ist alles schwarz", sagte der Feuerwehrsprecher.