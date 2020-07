Offenbach am Main

Sonne und steigende Temperaturen in Hessen

28.07.2020, 08:02 Uhr | dpa

In Hessen startet der Tag noch mit einzelnen Regentropfen, im Tagesverlauf soll es aber zunehmend auflockern. Bei zeitweise stark böigem Wind steigen die Temperaturen voraussichtlich auf maximal 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In den kommenden Tagen bleibt es laut DWD heiter bis sonnig und trocken. Dabei soll es immer wärmer werden. Am Mittwoch sei mit Höchstwerten von 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden des Landes zu rechnen. Am Donnerstag könne die 30-Grad-Marke erreicht werden. Kaum Abkühlung bringt voraussichtlich der Wind: Dieser wehe nur schwach, teilten die Meteorologen mit. Mit maximal 35 Grad könne es am Freitag noch heißer werden.