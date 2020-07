Weißenfels

Basketball: MBC verpflichtet Center Marelja

28.07.2020, 09:14 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC aus Weißenfels hat einen neuen Center verpflichtet. Der Serbe Aleksandar Marelja kehrt von Ligakonkurrent Braunschweig an die Saale zurück und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Das teilte der Club am Dienstag mit. Marelja hatte bereits in der Saison 2018/19 für den MBC gespielt. Mit dem 28-Jährigen hat der Club zudem seine Planungen auf den Ausländerpositionen abgeschlossen.

"Wir waren auf der Suche nach einem offensivstarken Center. Mit Aleks haben wir ihn gefunden. Er ist ein spielender Center, der es versteht zu punkten. Ich hoffe, dass er die gesamte nächste Saison gesund bleibt und mit unserem Vertrauen sein Können umsetzen kann", sagte Trainer Silvano Poropat. Vor zwei Jahren war der 2,07 Meter große Marelja aufgrund von Verletzungen nur in 18 Spielen zum Einsatz gekommen.