Fulda

Ermittlungen nach Lagerhallenbrand in Fulda dauern an

28.07.2020, 11:09 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einer Lagerhalle in Fulda mit Millionen-Schaden dauern die Ermittlungen an. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, hat die Fuldaer Polizei zur Klärung der Brandursache Unterstützung beim Landeskriminalamt angefordert. Die Feuerwehr sei für Nachlöscharbeiten noch vor Ort. Von dem Brand betroffen seien unter anderem ein Outdoorlager, eine Autowerkstatt und ein Versandhandel. Der geschätzte Schaden liege bei rund zwei Millionen Euro.

Das Feuer war am Montagabend in einer Lagerhalle ausgebrochen, in der mehrere Firmen ansässig waren. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Rauch der Flammen war bereits aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen. Bei dem Brand wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt.