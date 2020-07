Schwerin

Hunderte Lehrer arbeiten im neuen Schuljahr von zu Hause aus

28.07.2020, 15:45 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sollen mit Beginn des neuen Schuljahrs am kommenden Montag alle Schüler wieder jeden Tag Unterricht in der Schule bekommen. Allerdings werden mehrere hundert Lehrer wegen der Corona-Gefahr weiter im Homeoffice arbeiten und damit für den Präsenzunterricht ausfallen. Bislang hätten sich rund 500 Pädagogen mit Vorerkrankungen beim Betriebsarzt gemeldet und nach jetzigem Stand werde mit etwa 400 gerechnet, die nicht vor der Klasse eingesetzt werden könnten, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Dienstag in Schwerin.

Die Schulen sollen dennoch in der Grundschule jedem Schüler mindestens vier Stunden Unterricht am Tag garantieren, an den weiterführenden Schulen sollen es mindestens fünf Stunden täglich sein. Ergänzt werde der Präsenzunterricht durch digitales Lernen. Mecklenburg-Vorpommern nimmt am kommenden Montag als erstes Bundesland den Unterricht nach den Sommerferien wieder auf.