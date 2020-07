Klanxbüll

Mann bleibt hungrig: Feuerwehr löscht Einweggrill

28.07.2020, 15:49 Uhr | dpa

Ein hungriger Hobby-Griller ist wegen eines Einsatzes der Feuerwehr auf dem Bahnhof Klanxbüll hungrig geblieben. Der Mann saß am Montagabend mit einem stark qualmenden Einwegrill auf dem Bahnsteig, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Er sei "sehr ungehalten" gewesen, als neun Feuerwehrleute anrückten und seinen Grill löschten. "Als man ihm sagte, die Bundespolizei wäre unterwegs, stieg der italienisch sprechende Mann in den nächsten Zug nach Westerland." Die Bundespolizisten stellten seinen Einweggrill später sicher.