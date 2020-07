Potsdam

Krankenhäuser sind noch nicht wieder im Normalbetrieb

28.07.2020, 15:59 Uhr | dpa

Brandenburgs Krankenhäuser kehren erst nach und nach in den Normalbetrieb zurück - eine Auslastung wie vor der Corona-Pandemie herrscht aber weitestgehend noch nicht. Derzeit liegt sie nach einer Schätzung der Landeskrankenhausgesellschaft bei 65 bis 70 Prozent, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Normalerweise seien es 80 bis 85 Prozent. "Wir sind noch nicht wieder im Normalbetrieb", sagte Geschäftsführer Michael Jacob. Der werde in diesem Jahr wohl auch nicht mehr zurückkehren. Während des Corona-Lockdowns seien die Einrichtungen zu 40 bis 50 Prozent ausgelastet gewesen.