Beeskow

Infopunkte in Ostbrandenburg: Tourismus attraktiver machen

28.07.2020, 17:13 Uhr | dpa

Damit sich Besucher in Brandenburg besser über touristische Angebote in Land informieren können, werden immer mehr festinstallierte digitale Infopunkte eingerichtet. Vorreiter ist seit Dienstag Ostbrandenburg, wie die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB) mitteilte. Künftig sollen flächendeckend 125 sogenannte digitale "Touchpoints" in den Landkreisen Märkisch-Oderland, Oder-Spree und in Frankfurt (Oder) aufgestellt werden. Das Umweltministerium stellte das Projekt in Beeskow (Oder-Spree) am Dienstag vor. Gäste können sich an touristischen Kontaktpunkten beispielsweise über Ausflugsziele, Öffnungszeiten und Gästebetten informieren.

22 Infostellen seien bereits aufgestellt, in der kommenden Woche sollten 33 weitere folgen und bis Ende September könnten dann alle Infopunkte installiert sein, sagte Ellen Rußig, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree. Die Gelder kämen aus dem LEADER-Kooperationsprojekt zur Entwicklung von ländlichen Räumen. Das Ministerium stellt über das Programm 399 800 Euro zur Verfügung.

"Die Touchpoints sind ein digitaler Service, der Gästen aber auch touristischen Anbietern zugute kommt. Der Gast findet den Anbieter - der Anbieter findet den Gast", beschrieb Birgit Kunkel, Sprecherin der Tourismus-Marketing Brandenburg, die neuen Infopunkte. Über eine Chat-Funktion sei beispielsweise eine direkte Kontaktaufnahme mit Mitarbeitern der Tourismus-Information möglich. "Gerade in Zeiten von Corona, wo noch nicht alles geöffnet hat, kann man sich gut informieren und Plätze buchen."

Die Infopunkte deckten zudem gerade in einem Flächenland wie Brandenburg Informationsdefizite ab, erklärte Kunkel. Das ContentNetzwerk Brandenburg, dass hinter den "Touchpoints" steckt, wurde im Jahr 2018 mit dem Deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet. Mitarbeiter in vielen unterschiedlichen Reiseregionen arbeiteten dort mit und pflegten Daten ein.