Gießen

Polizei nimmt Mann mit Softairwaffe fest

28.07.2020, 17:33 Uhr | dpa

Ein Mann mit einer Softairwaffe hat in Gießen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, meldeten Passanten am Mittag einen Mann, der sich eine Schusswaffe in den Mund gehalten hatte. Auf seinem Weg in die Gießener Innenstadt soll er fremde Personen angesprochen haben. Ob diese von ihm bedroht worden seien, sei derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei habe den bisher noch unbekannte Mann kurze Zeit später in der Innenstadt festgenommen. Er habe eine Softairwaffe bei sich getragen. Diese Waffen verschießen mit Druckluft kleine Kügelchen und sehen echten Schusswaffen oft sehr ähnlich. Die Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt.