Pasewalk

Wegen Corona-Verdachts: Besuchsstopp für Klinik in Pasewalk

28.07.2020, 21:31 Uhr | dpa

Wegen eines Corona-Verdachts bei einer Patientin hat es am Dienstag einen Besuchsstopp bei der Asklepios-Klinik in Pasewalk gegeben. Eine Mitarbeiterin der Klinik bestätigte am Abend einen entsprechenden Bericht der "Schweriner Volkszeitung". Der Mitarbeiterin zufolge soll am Mittwoch entschieden werden, wie weiter verfahren wird. Dem Zeitungsbericht nach sind rund 40 Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne.