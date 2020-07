Bad Saarow

38-Jähriger im Wald bei Arbeitsunfall ums Leben gekommen

28.07.2020, 21:33 Uhr | dpa

Bei Verladearbeiten in einem Wald bei Bad Saarow ist am Dienstagnachmittag ein 38 Jahre alter Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Er sei beim Rangieren in der Gemeinde Diensdorf-Radlow (Oder-Spree) zwischen Fahrzeug und Baumstämmen eingeklemmt worden, teilte ein Sprecher des Lagezentrums am Abend in Potsdam mit.