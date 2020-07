Clausthal-Zellerfeld

Bergbauexperten stellen neu entdeckten Stollen im Harz vor

29.07.2020, 01:48 Uhr | dpa

Nach der unerwarteten Entdeckung des Johannesstollens in Clausthal-Zellerfeld will das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) heute erste Erkenntnisse vorstellen. Der Stollen war in der Vergangenheit in der Nähe des Schachts Silberkrone vermutet worden; der genaue Ort war aber unbekannt. Bei Sanierungsarbeiten stießen die Fachleute dann auf den Wasserlösungsstollen aus dem 16. Jahrhundert. Der Stollen sei in einem so guten Zustand, dass nun weitere Arbeiten dort getätigt werden könnten, sagte ein LBEG-Sprecher. So könnten etwa alte Hölzer möglicherweise genaue Auskunft darüber geben, zu welcher Zeit Menschen dort unterwegs waren.