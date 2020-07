Gera

Urteil in Prozess um Messerattacke erwartet

29.07.2020, 04:34 Uhr | dpa

Nach einer brutalen Messerattacke auf offener Straße wird in dem Fall am heutigen Mittwoch (9.00 Uhr) ein Urteil am Landgericht Gera erwartet. Angeklagt sind drei junge Männer wegen versuchten Totschlags, schwerer und gefährlicher Körperverletzung. Der Hauptangeklagte ist gerade einmal 15 Jahre alt. Er soll bei dem Angriff in einer Februarnacht dieses Jahres zwei Männer mit einem Cutter-Messer unter anderem im Gesicht schwer verletzt haben. Beim Prozessauftakt hatte sich der Jugendliche bei den Opfern entschuldigt. Ihm und den 19 und 21 Jahre alten Mitangeklagten wird vorgeworfen, auf offener Straße grundlos mit Schlägen, Tritten und einem Messer auf die zwei Männer losgegangen zu sein.