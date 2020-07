Langenhagen

Corona-Teststation am Flughafen Hannover geht in Betrieb

29.07.2020, 16:15 Uhr | dpa

Am Flughafen Hannover können sich Rückkehrer aus Risikogebieten von Donnerstag an kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Auf den Kurzzeit-Parkplätzen am Terminal C wurden dazu am Mittwoch Container aufgestellt. Wie eine Airport-Sprecherin sagte, werden die Rückkehrer nach ihrer Ankunft mit Schildern zur Teststation auf dem Parkdeck geleitet. Dort könnten sie sich in vier Reihen anstellen. Es sei möglich, Abstriche von mehreren Personen parallel zu nehmen, um Wartezeiten zu vermeiden.

Von Hannover aus werden drei Länder angeflogen, die auf der Liste des Robert Koch-Institutes für Risikogebiete stehen: die Türkei, Serbien und Weißrussland. In der Nacht zum Donnerstag gegen 2.00 Uhr wurde der erste Flug aus der Türkei erwartet. Derzeit rechnet das Gesundheitsamt der Region Hannover mit 800 Reisenden aus Risikogebieten täglich. Bis Sonntag (2. August) sind die Testungen nach Behördenangaben freiwillig. Die Johanniter-Unfall-Hilfe wurde mit der Organisation beauftragt. Eine bundesweite Testpflicht soll voraussichtlich kommende Woche in Kraft treten.

"Durch die Möglichkeit für Passagiere aus Risikogebieten, sich direkt nach der Ankunft testen zu lassen, erhöht sich für die Flugreisenden die Sicherheit", sagte der Geschäftsführer von Hannovers Airport, Raoul Hille. "Dies wird sich auch positiv auf die Wiederbelebung des Flugverkehrs und der gesamten Touristik-branche auswirken."

Am Regionalflughafen Münster/Osnabrück wurden schon in der Nacht zum Dienstag erstmals Passagiere eines Flugzeugs aus der Türkei getestet. In Bremen geht es vermutlich Ende der Woche los. Der Flughafen stellt Räumlichkeiten für die Tests zur Verfügung, verwies aber auf die Zuständigkeit der Gesundheitsbehörden. Das Passagieraufkommen aus Risikogebieten sei derzeit überschaubar. Turkish Airlines setzte für August den Flugverkehr von Bremen aus. Mit anderen Fluglinien werden noch Izmir und Antalya angeflogen.