Frau bei Verkehrsunfall bei Grevesmühlen schwer verletzt

29.07.2020, 16:15 Uhr | dpa

Eine 31 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) schwer verletzt worden. Sie wich am Dienstagnachmittag einem entgegenkommenden Fahrzeug auf der Landstraße 02 aus, das auf ihrer Fahrspur unterwegs war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher.