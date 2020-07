Schweitenkirchen

Reifenplatzer: Lkw verunglückt auf A9

29.07.2020, 19:51 Uhr | dpa

Ein umgekippter Sattelzug hat am Mittwoch für eine Komplettsperrung der Autobahn 9 bei Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) gesorgt. Der Lkw krachte wegen eines Reifenplatzers in die Mittelleitplanke, kippte um und verteilte den geladenen Betonschutt auf beiden Fahrbahnen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Um den eingeklemmten Fahrer zu befreien, musste die Autobahn an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt werden. Der schwer verletzte Mann wurde in eine Klinik geflogen. Die Sperrung der Autobahn dauerte bis zum frühen Abend.