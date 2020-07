Münster

Ausstellungsschiff MS Wissenschaft startet in Münster

30.07.2020, 01:45 Uhr | dpa

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft startet am Donnerstag in Münster eine Tour durch 19 Städte in Deutschland. Das Angebot des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema, wie nachhaltig Wirtschaft sein kann. Unter dem Titel "Bioökonomie" zeigen die Macher anhand von 30 interaktiven Ausstellungsbereichen, wie nachhaltig zum Beispiel Biokraftstoffe sind oder welche Chancen und Risiken Pflanzenzüchter mit neuen Methoden haben.

Wegen der Corona-Krise ist der erste Teil der geplanten Tour 2020 ausgefallen. Städte im Norden und Osten Deutschlands sollen dafür im nächsten Jahr auf dem Wasserweg angefahren werden. Nach Münster steht Hamm ab dem 3. August auf dem Programm. Dann folgen weitere Stationen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Der letzte Zielort für 2020 ist Straubing am 14. Oktober.