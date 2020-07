Zittau

Neue grenzüberschreitende Buslinien starten im Dreiländereck

30.07.2020, 03:00 Uhr | dpa

Das Dreiländereck bekommt zwei neue grenzüberschreitende Buslinien. Diese sollen heute in Zittau mit einer Probefahrt getestet werden, am 1. August nehmen sie dann offiziell ihren Betrieb auf. Die Linie 831a verbindet Zittau mit Bogatynia (Polen) und die Linie 691 fährt künftig von Zittau ins Isergebirge und steuert Ausflugsziele in Polen und Tschechien an. Das sei ein wichtiger Schritt für den öffentlichen Nahverkehr in der Region, so der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien im Vorfeld. Beide Linien verbinden die Menschen im Dreiländereck und bieten nicht nur Gästen die Möglichkeiten, die touristischen Ziele der Region zu entdecken, hieß es. Es gibt bereits grenzüberschreitende Buslinien im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien - unter anderem zwischen Zgorzelec und Görlitz sowie zwischen Zittau und Petrovice (Tschechien).