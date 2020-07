Halle (Saale)

Landesarbeitsagentur gibt Zahlen für Juli bekannt

30.07.2020

Die Landesarbeitsagentur legt heute in Halle die Zahlen zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt für den Monat Juli vor. Zuletzt waren den Angaben nach rund 90 600 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Juni bei 8,1 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt von 6,2 Prozent. Unterdessen hat die Nachfrage nach Arbeitskräften nach Ansicht von Experten in Deutschland im Juli leicht zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei diese deutlich niedriger.

Mit Beginn der Corona-Krise waren die Arbeitgeber eher zurückhaltend bei Neueinstellungen. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter hatten laut Landesarbeitsagentur im Juni rund 19 200 Stellen im Bestand. Das waren rund 1500 weniger als im Mai dieses Jahres.