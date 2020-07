Kelkheim (Taunus)

Überfall auf Wettbüro in Kelkheim: Flucht mit Beute

30.07.2020, 06:47 Uhr | dpa

In Kelkheim im Taunus ist ein Wettbüro überfallen worden. Der oder die Täter sollen Geld erbeutet und eine Waffe dabei gehabt haben - vermutlich eine Schusswaffe, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Demnach wurden Mitarbeiter des Wettbüros am späten Mittwochabend aufgefordert, Geld herauszugeben. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Höhe der Beute und Details zum Einsatz waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittle.