Grammendorf

Schnelles Grünzeug: Jäten und Ernten in einem Arbeitsgang

30.07.2020, 07:06 Uhr | dpa

Eine kleine Gärtnerei in Vorpommern praktiziert das Konzept des jetzt in den USA und Kanada wiederentdeckten "Market Gardenings". Dabei handelt es sich um den hochprofitablen Anbau von Gemüse auf kleinsten Flächen. Auf lediglich einem halben Hektar Fläche in Dorow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beschäftigt der Gärtner Olaf Schnelle derzeit fünf Mitarbeiter, die mit ihm Gemüse und Kräuter anbauen. Auf dem Radieschenbeet wachsen auch Vogelmiere, Kamille und Melde. "Jäten und Ernten ist oft ein Arbeitsgang", sagt der 55-Jährige. Vermarktet wird an eine Reihe von Gourmet-Restaurants vor allem in Berlin und Hamburg. Im Angebot sind kirschkerngroße bunten Radieschen, junge Selleriepflanzen als Gemüse, Babyfenchel, Blütenknospen vom Klatschmohn und von der Gurke. Was bis mittags geerntet wird, ist am nächsten Tag per Expressdienst in den Gourmetküchen.

Die Gärtnerei "Schnelles Grünzeug" besetzt damit eine enge Nische. Die Corona-Krise habe dem Gärtner die Grenzen der Gastronomie gezeigt. Er hat jedoch ein zweites Standbein geschaffen, eine Manufaktur zum Fermentieren von Gemüse. Das bekannteste fermentierte Produkt ist Sauerkraut, doch Milchsäurebakterien machen auch anderes haltbar und liegen voll im Gesundheitstrend, wie Schnelle sagt.