Hanau

Weltkriegsbombe wird entschärft: 1000 Anwohner betroffen

30.07.2020, 08:21 Uhr | dpa

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Hanau müssen am Donnerstagvormittag ab 10.00 Uhr rund 1000 Anwohner den Bereich rund um den Fundort verlassen. Das Team der technischen Einsatzleitung werde zuvor zu einer Lagebesprechung zusammenkommen, sagte eine Stadtsprecherin.

Der 250 Kilo schwere Blindgänger war am Mittwoch bei Bauvorbereitungen auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne gefunden worden. Die Entschärfung soll am Mittag beginnen. Am Vormittag müsse deswegen auch die Bundesstraße 43a auf dem betroffenen Abschnitt gesperrt werden. Außerdem werde der Bahnverkehr auf der Strecke Frankfurt - Fulda zeitweise ruhen.