Stahnsdorf

Heißes Wochenende mit Temperaturen bis zu 32 Grad

30.07.2020, 09:05 Uhr | dpa

Am Wochenende wird es heiß in Berlin und Brandenburg. Schon am Freitag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 28 Grad. Am Samstag dann sollen die Temperaturen sogar auf 32 Grad klettern, am Sonntag sollen 29 Grad erreicht werden. In der Nacht zum Sonntag und am Tag seien zeitweise einzelne Schauer und Gewitter möglich.

Für Donnerstag sagten die Experten sonniges Wetter voraus. Die Temperaturen sollten 21 bis 26 Grad erreichen.