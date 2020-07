Schwerin

Industrie mit 8,2 Prozent Umsatzrückgang im Corona-Monat Mai

30.07.2020, 12:18 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Industrie hat im Corona-Monat Mai deutlich Federn gelassen. Der Umsatz der Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten brach um 8,2 Prozent im Vergleich zum Mai 2019 ein, wie aus vorläufigen Daten hervorgeht, die das Statistische Landesamt in Schwerin am Donnerstag veröffentlicht hat. In den ersten fünf Monaten dieses Jahren zusammen beträgt der Umsatzrückgang nur gut 2,7 Prozent, denn bis in den März hinein konnten die Unternehmen weitgehend normal produzieren und Geschäfte machen. Internationale Lieferketten gerieten jedoch in Schwierigkeiten. Zahlreiche Unternehmen beantragten Kurzarbeit, zum Beispiel die MV-Werften Anfang April.