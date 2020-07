Wiesbaden

Geringeren Verbraucherpreise durch Senken der Mehrwertsteuer

30.07.2020, 12:29 Uhr | dpa

Die Inflation in Hessen ist wegen der Senkung der Mehrwertsteuer im Juli zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lag das Niveau der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent unter dem des Vorjahres. Im Juni hatte die Jahresinflationsrate noch bei plus 0,8 Prozent und im Mai bei plus 0,3 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat sanken die Verbraucherpreise im Juli um 0,4 Prozent.

Um der deutschen Wirtschaft in der Corona-Krise neuen Schub zu geben, hat der Bundesgesetzgeber die Mehrwertsteuer befristet von Anfang Juli bis zum Ende des Jahres gesenkt. Händlern und Dienstleistern steht es frei, ob und wie sie die niedrigere Mehrwertsteuer an die Verbraucher weitergeben. Starke Preisrückgänge stellten die Statistiker im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat für Heizöl, Kraftstoffe und Bekleidungsartikel fest.

Für Energie mussten die Verbraucher im Juli um 7,9 Prozent weniger tief in die Tasche greifen als noch im selben Monat des Vorjahres. Insbesondere Heizöl (minus 31,7) und Kraftstoffe (minus 14,4) waren nach Angaben des Landesamtes deutlich günstiger. Ohne Berücksichtigung der gesamten Energie hätte die Inflationsrate im Juli 2020 in Hessen bei 0,8 Prozent gelegen.

Die Kosten für Nahrungsmittel legten dagegen im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu. Teurer seien vor allem Obst (plus 6,1) sowie Fleisch und Fleischwaren (plus 4,8) gewesen. Auch für Wohnungsmieten musste im Vergleich zum Juli 2019 mehr bezahlt werden (plus 1,7 Prozent).