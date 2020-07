Hanau

Unbekannte schmeißen möglichen Brandsatz auf Hanauer Café

30.07.2020, 13:21 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Hanau auf ein Café am frühen Donnerstagmorgen möglicherweise zwei Brandsätze geworfen. Die beiden Flaschen seien offenbar mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt gewesen, teilte die Polizei mit. Eine Scheibe des Cafés sei zu Bruch gegangen. Feuer sei nicht ausgebrochen. Die Hintergründe seien noch völlig unklar. Am Mittag sei die Spurensuche noch nicht abgeschlossen gewesen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in dem Café oder in der Nähe des Tatortes waren. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand.