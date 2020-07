Bad Schwalbach

Chlorgas-Alarm in Klinik: Techniker verletzt

30.07.2020, 15:14 Uhr | dpa

Bei einem Chlorgas-Austritt am Donnerstag im Schwimmbad einer Bad Schwalbacher Klinik ist ein Techniker leicht verletzt und ärztlich behandelt worden. Zudem hätten drei Patienten über Atemwegsbeschwerden geklagt, sagte der Pressesprecher des Rheingau-Taunus-Kreises. Ein Trakt der Reha-Klinik musste evakuiert werden, 37 Patienten zogen in andere Räume um. Verursacht worden war das Unglück von einer undichten Stelle an der Dosieranlage des Chlorgases. Beim Betreten des Raumes hatte der Techniker den Geruch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Insgesamt waren 130 Einsatzkräfte vor Ort.