Dresden

Flughäfen bieten Heimkehrern kostenlose Corona-Tests an

30.07.2020, 19:50 Uhr | dpa

Ein Rettungsassistent in einer Corona-Teststation für Urlaubsrückkehrer am Flughafen Leipzig/Halle. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach dem Ende des Urlaubs können sich Heimkehrer nach Sachsen vom 3. August an in Leipzig/Halle und Dresden am Flughafen kostenlos auf Corona testen lassen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Das Angebot richtet sich an Bürger mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt im Freistaat. Es gilt innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise.

Dem Ministerium zufolge soll der Schwerpunkt auf Heimkehrern aus ‎Risikogebieten liegen, die sich ohnehin in Quarantäne begeben müssten. Aber auch Heimkehrer aus anderen Regionen können sich am Flughafen testen lassen - oder auch im örtlichen Gesundheitsamt. Für Urlauber, die nicht mit dem Flugzeug nach Hause kommen, sind ebenfalls Tests in der Planung.