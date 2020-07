Kassel

200 000 Euro Sachschaden bei Scheunenbrand

30.07.2020, 19:59 Uhr | dpa

Rund 200 000 Euro Schaden sind beim Brand einer Scheune am Donnerstagabend in der Ortsmitte von Laudenbach in Nordhessen entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Beim Eintreffen der ersten Funkstreife habe das Gebäude, in den Heu und Stroh gelagert waren, bereits vollständig gebrannt. Darin standen auch einige landwirtschaftliche Maschinen.

Zur Brandbekämpfung waren etwa 120 Feuerwehrleute aus dem Werra-Meißner-Kreis im Einsatz. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Bevölkerung wurde gebeten, vorsichtshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten.