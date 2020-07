Weiterstadt

Reifen platzt auf der A5: Hoher Sachschaden

31.07.2020, 07:55 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 5 hat am frühen Freitagmorgen ein geplatzter Reifen einen Unfall verursacht. Ein 40 Jahre alter Autofahrer sei "mit hoher Geschwindigkeit" mit einem Sportwagen Richtung Darmstadt gefahren, teilte die Polizei mit. Als an dem Auto plötzlich ein Reifen platzte, schleuderte der Wagen zunächst in die Leitplanke und blieb dann quer auf der Fahrbahn stehen. "Fahrer und Beifahrer konnten noch aussteigen", sagte ein Polizeisprecher.

Ein 41 Jahre alter Autofahrer habe jedoch nicht mehr ausweichen können, sei mit seinem Wagen frontal in den Sportwagen geprallt und dann nach links in die Betonwand geschleudert. Dabei sei der Beifahrer des zweiten Autos leicht verletzt worden. Die A5 wurde bei Langen (Landkreis Offenbach) vorübergehend voll gesperrt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 140 000 Euro, Details zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.