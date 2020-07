Offenbach am Main

Wochenende sommerlich und heiß: Abkühlung am Sonntag

31.07.2020, 09:23 Uhr | dpa

Das Wochenende wird in Hamburg zunächst sommerlich und heiß. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich am Freitag vielfach die Sonne und es wird deutlich wärmer. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad auf Sylt und 26 Grad in Hamburg.

Am Samstag steigen die Temperaturen weiter. Der DWD rechnet mit Höchstwerten von 26 Grad in Nordfriesland und knapp 30 Grad in Hamburg. Ab dem Nachmittag werden dazu allerdings aufziehende Wolken und ab dem Abend auch Gewitter erwartet. In der Nacht zu Sonntag ziehen Schauer und Gewitter auf und es kühlt sich auf 15 bis 18 Grad ab.

Am Sonntag gibt es laut DWD einen Mix aus Sonne und Wolken. Schauer sind vereinzelt möglich. Dazu werden Höchsttemperaturen von 21 bis 24 Grad erwartet.