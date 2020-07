Rödermark

Dachstuhl in Flammen: Bewohner schwer verletzt

31.07.2020, 10:42 Uhr | dpa

Bei einem Dachstuhlbrand in Rödermark (Landkreis Offenbach) ist am frühen Freitagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Zeugen hätten den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die verletzte Person wurde im Haus gefunden und in eine Klinik gebracht. Weitere Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die "Hessenschau" berichtet.