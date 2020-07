Augsburg

Augsburger Panther verpflichten Sturmtalent Kharboutli

31.07.2020, 10:53 Uhr | dpa

Die Augsburger Panther haben Offensivtalent Samir Kharboutli für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, kommt der 21-Jährige von den ECDC Memmingen Indians aus der Oberliga. Kharboutli wurde in Tschechien geboren und hat seit kurzem die deutsche Staatsbürgerschaft. Panther-Coach Tray Tuomie sagte über den Stürmer: "Wir sind davon überzeugt, dass er noch viel besser werden kann und das Talent besitzt, mittelfristig auch in der DEL Fuß zu fassen. Auf diesem Weg wollen wir ihn unterstützen."