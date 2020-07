Halle (Saale)

Weniger Auszubildende im Handwerk in Sachsen-Anhalt

31.07.2020, 11:46 Uhr | dpa

Bislang fällt die Zahl der neuen Auszubildenden im Handwerk in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr deutlich geringer aus als in den Vorjahren. Im Bezirk der Handwerkskammer Halle beginnen im August 400 junge Menschen eine Ausbildung, Anfang September starte für 100 weitere die Lehrzeit, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Im vergangenen Jahr habe es Anfang August noch 746 neue Auszubildende gegeben. Im Handwerkskammerbezirk Magdeburg beginnen am 1. August gut 820 Lehrlinge eine Ausbildung im Handwerk. Das seien gut zehn Prozent weniger als vor einem Jahr, teilte die Handwerkskammer mit.

Als Ursache sehen die Kammern die Corona-Pandemie. Sie habe zu Verzögerungen beim Abschluss von Ausbildungsverträgen geführt. Zudem hätten viele Veranstaltungen zur Berufsorientierung nicht stattfinden können. Die Lehrstellenbörsen weisen noch Hunderte freie Ausbildungsplätze aus: mehr als 350 bei der Handwerkskammer Magdeburg, im Landessüden sind es noch fast 340. Das Handwerk bietet 130 Ausbildungsberufe an.