Wiesbaden

Behörden zählen 70 weitere Corona-Fälle in Hessen

31.07.2020, 15:35 Uhr | dpa

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist am Freitag um 70 gestiegen. Insgesamt wurden 11 965 Fälle registriert, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand: 14.00 Uhr) mit. Die Zahl der Todesfälle, die mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht werden, erhöhte sich um einen auf 520.

Die Stadt Offenbach überschritt die Warnstufe von 20 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Wert betrug den Angaben von Freitag zufolge 21,6. Einem Stufenkonzept des Landes zufolge muss die Stadt nun Gegenmaßnahmen treffen. Vorgesehen seien erste, vorsorgliche und speziell auf Offenbach bezogene Maßnahmen, erklärte die Stadt. Noch am Freitag sollten Details dazu bekanntgegeben werden (17.30 Uhr). Der Schwerpunkt liege im Bereich Kommunikation, hieß es. 48 Menschen seien derzeit in Offenbach aktiv mit Corona infiziert.

Die übrigen Kommunen waren von dem Wert weit entfernt. Den zweithöchsten Wert hatte der Rheingau-Taunus-Kreis mit 13, es folgten der Schwalm-Eder-Kreis und die Stadt Wiesbaden mit 12. In der Statistik des Ministeriums werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden.