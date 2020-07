Schwerin

Einschulung für 13 900 ABC-Schützen

31.07.2020, 15:37 Uhr | dpa

Für die 13 900 Erstklässler in Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Samstag der "Ernst des Lebens". In den Grundschulen finden die Einschulungsfeiern statt. Neben der Zuckertüte und häufig einem Familienfest gibt es für die Mädchen und Jungen in der Schule eine erste kleine "Unterrichtsstunde", in der sie ihren Klassenraum und ihre Lehrerin oder ihren Lehrer kennenlernen und ihren Stundenplan bekommen.

Die Feiern dürfen trotz der Corona-Pandemie stattfinden. "Eine schöne Einschulungsfeier gehört zum Schulstart dazu", sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Freitag. "Ich freue mich, dass die Regeln ermöglichen, dass auch in diesem Schuljahr die Einschulungsfeiern stattfinden können."

Auch die Grundschullehrer können sich auf das neue Schuljahr freuen: Sie werden besser bezahlt. Sie erhalten künftig die Besoldungsgruppe A 13 oder E 13, teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit. Damit werden sie wie ihre Kollegen in den weiterführenden Schulen vergütet. "Ich bin davon überzeugt, dass Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer einen genauso wichtigen und anspruchsvollen Beruf haben wie die Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen", sagte Schwesig.

Am Montag beginnt dann für alle 152 700 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen der Unterricht. Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Bundesland, das nach den Sommerferien unter Corona-Bedingungen ins neue Schuljahr startet. Das Bildungsministerium garantiert jedem Schüler täglich mindestens vier Stunden Präsenzunterricht in der Grundschule und fünf Stunden in der weiterführenden Schule. Ministerin Martin geht davon aus, dass an vielen Schulen mehr geboten wird. Was nicht als Präsenzunterricht stattfinden kann, soll ergänzend digital gelernt werden.