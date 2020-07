Scharbeutz

Orte an Lübecker Bucht bereiten sich auf Gästeansturm vor

31.07.2020, 15:38 Uhr | dpa

Die Ostseebäder an der Lübecker Bucht rüsten sich für einen Ansturm von Tagestouristen am Wochenende. In Scharbeutz waren bereis Freitagmittag zwei Strandabschnitte im Ortszentrum voll belegt. Die Strandampel im Internet stand auf rot. Für zwei weitere Abschnitte zeigte die Ampel am Mittag gelb. Das bedeute aber nur, dass Tagesgäste ein Stück weiter zum nächsten Strandabschnitt gehen müssten, sagte die Bürgermeisterin von Scharbeutz, Bettina Schäfer, der Deutschen Presse-Agentur. Der Ort sei keineswegs für Tagesbesucher gesperrt.

Für das Wochenende rechnet Schäfer trotz der angekündigten hochsommerlichen Temperaturen nicht unbedingt mit einem höheren Besucheraufkommen. "Die meisten Menschen sind nach meinen Erfahrungen vernünftig und meiden wegen der Corona-Pandemie zu großes Gedränge." Dennoch stünden zusätzliche Mitarbeiter bereit, um bei einer Missachtung der Abstandsregeln eingreifen zu können.

Mit Hilfe des Internetportals "Strandticker.de" versuchen die Gemeinden Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt mit den Badeorten Pelzerhaken und Rettin die Besucher so zu lenken, dass an dem 22 Kilometer langen Strand die Corona-Sicherheitsabstände eingehalten werden können.

Im benachbarten Timmendorfer Strand dagegen war am Freitag von Überfüllung noch keine Rede. Die Lage sei entspannt, sagte Timmendorfs Tourismuschef Joachim Nitz. Für Samstag rechne er dagegen angesichts der Wettervorhersage mit einem "relativ starken Strandtag". Wenn es zu voll werde, würden die Besucher in den Ortsteil Niendorf umgeleitet, sagte er. "Dort gibt es erfahrungsgemäß immer noch freie Strandplätze."