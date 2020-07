Hennigsdorf

Steinbach sieht Perspektive für Werk Hennigsdorf

31.07.2020, 15:54 Uhr | dpa

Nach der nun möglichen Übernahme von Bombardier Transportation durch den französischen Bahntechnik-Konzern Alstom sieht Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) eine gute Perspektive für das Werk im brandenburgischen Hennigsdorf. "Aus Sicht der Landesregierung kann der Produktionsstandort Hennigsdorf mit dem Verkauf an Alstom langfristig gesichert werden", betonte er am Freitag in einer Mitteilung. Er sei auch zuversichtlich, dass auch das Gros der dortigen Arbeitsplätze erhalten werden könne. "Wir haben klare Zusagen von Alstom, dass sie die zusätzliche Produktionskapazität dringend benötigen und damit auch den großen Teil der Beschäftigten in Hennigsdorf halten werden", betonte der Minister.

Alstom hat von den EU-Wettbewerbshütern die Erlaubnis zur Übernahme der Zugsparte des kanadischen Unternehmens Bombardier erhalten. Eine Auflage ist aber, dass Alstom eingegangene Verpflichtungen uneingeschränkt erfüllt. Um Bedenken der EU-Kommission gegen die Übernahme auszuräumen, hatten Alstom und Bombardier vor drei Wochen angekündigt, die Bombardier-Produktionsanlagen am Standort Hennigsdorf bei Berlin zu verkaufen.

"Wir erwarten, dass nach einem Verkauf weiterhin Talent 3-Züge "made in Hennigsdorf" aus den Werkshallen rollen und setzen darauf", betonte er. Der Verkaufsprozess müsse zügig über die Bühne gehen, auch im Interesse der Mitarbeiter, die rasch Klarheit und Zukunftsperspektive benötigten.