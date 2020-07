Ludwigslust

"Von hier" - Vermarktungshilfe für Spezereien aus MV

31.07.2020, 17:21 Uhr | dpa

Sanddorn-Frischkäsepralinen aus Kummer bei Ludwigslust und marmoriertes Bio-Rindfleisch vom Schaalsee, handgemachter Senf aus Schlemmin in Vorpommern und Lupinen-Kaffee aus der Bio-Rösterei in Barth - derlei lokale Spezereien aus Mecklenburg-Vorpommern sollen über das Projekt "Von hier" bekannter gemacht werden. Sechs Ideen setzten sich in einem Wettbewerb, den das Agrarministerium ausgeschrieben hatte, durch. Sie werden nun mit Geld unterstützt. Am Freitag stellte Minister Till Backhaus (SPD) ein Ergebnis des Wettbewerbs, die "Mecklenburger Käsekiste", in der Goldschmidt Frischkäse GmbH in Kummer bei Ludwigslust vor. Vier Käsereien haben sich dabei für die Vermarktung zusammengeschlossen, wie das Ministerium mitteilte. Bekannt wurde die Goldschmidt-Frischkäse GmbH bereits mit seinen Frischkäse-Pralinen.