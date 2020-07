Niedernhausen

26 positive Befunde in Niedernhausener Seniorenheim

31.07.2020, 21:44 Uhr | dpa

19 Bewohner und sieben Mitarbeiter eines Seniorenheims in Niedernhausen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Verwaltung des Rheingau-Taunus-Kreises am Freitag mit. Einige Befunde stünden noch aus. Insgesamt wurden am Donnerstag 180 Menschen - Bewohner, Personal und Kontaktpersonen - getestet. Bisher gehe es allen gut, drei Bewohner litten an einem trockenen Husten. Die erstinfizierte Person werde stationär im Krankenhaus behandelt.